، مدير تعليم جدة ردًّا على تذمُّر منسقي ومنسقات الأمن والسلامة: لن نحجب حوافز الوزارة ،

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أوضح لـ"الخليج 365" عبدالله الثقفي، مدير تعليم جدة، أن تعليم جدة التزم بقرار النائب الذي حصر الحوافز للصفوف الأولية والمبادرين بالندب فقط، وقال: لن نحجب أي حوافز نظامية واردة من الوزارة، وكلنا نسعى لخدمة وتكريم الجميع، ولكن بما يوافق الأنظمة والتعليمات.
وكان ذلك توضيحًا لمطالبات منسقي ومنسقات الأمن والسلامة بجدة عبر "الخليج 365" بالحوافز التي تطبَّق بإدارات أخرى.
وأشار "الثقفي" إلى أنه لا يوجد أي حافز إلا لفئتين فقط (صفوف أولية - المبادرين بتنفيذ التكليف)، وتعليم جدة التزم بالتعميم. أما بشأن التعميم القديم المتداول فهو مُلغى.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تذمُّر واستياء منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية بجدة، وإصابتهم بموجة من الإحباط والاستغراب بعد أن تولت الإدارات التعليمية بالسعودية إصدار الحوافز لزملائهم، فيما التزمت إدارتهم الصمت والتجاهل - كما يقولون - في إعطائهم حافز الإجازة مع معلمي ومعلمات الصفوف الأولية أسوة بغيرهم من الإدارات التعليمية الأخرى.
مدير تعليم جدة ردًّا على تذمُّر منسقي ومنسقات الأمن والسلامة: لن نحجب حوافز الوزارةسعود الدعجاني الخليج 365 2019-05-01
أوضح لـ"الخليج 365" عبدالله الثقفي، مدير تعليم جدة، أن تعليم جدة التزم بقرار النائب الذي حصر الحوافز للصفوف الأولية والمبادرين بالندب فقط، وقال: لن نحجب أي حوافز نظامية واردة من الوزارة، وكلنا نسعى لخدمة وتكريم الجميع، ولكن بما يوافق الأنظمة والتعليمات.
وكان ذلك توضيحًا لمطالبات منسقي ومنسقات الأمن والسلامة بجدة عبر "الخليج 365" بالحوافز التي تطبَّق بإدارات أخرى.
وأشار "الثقفي" إلى أنه لا يوجد أي حافز إلا لفئتين فقط (صفوف أولية - المبادرين بتنفيذ التكليف)، وتعليم جدة التزم بالتعميم. أما بشأن التعميم القديم المتداول فهو مُلغى.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تذمُّر واستياء منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية بجدة، وإصابتهم بموجة من الإحباط والاستغراب بعد أن تولت الإدارات التعليمية بالسعودية إصدار الحوافز لزملائهم، فيما التزمت إدارتهم الصمت والتجاهل - كما يقولون - في إعطائهم حافز الإجازة مع معلمي ومعلمات الصفوف الأولية أسوة بغيرهم من الإدارات التعليمية الأخرى.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
02:01 AM
أكد أنه لا يوجد أي حافز إلا لفئتَيْ الصفوف الأولية والمبادرين بتنفيذ التكليف
أوضح لـ"الخليج 365" عبدالله الثقفي، مدير تعليم جدة، أن تعليم جدة التزم بقرار النائب الذي حصر الحوافز للصفوف الأولية والمبادرين بالندب فقط، وقال: لن نحجب أي حوافز نظامية واردة من الوزارة، وكلنا نسعى لخدمة وتكريم الجميع، ولكن بما يوافق الأنظمة والتعليمات.
وكان ذلك توضيحًا لمطالبات منسقي ومنسقات الأمن والسلامة بجدة عبر "الخليج 365" بالحوافز التي تطبَّق بإدارات أخرى.
وأشار "الثقفي" إلى أنه لا يوجد أي حافز إلا لفئتين فقط (صفوف أولية - المبادرين بتنفيذ التكليف)، وتعليم جدة التزم بالتعميم. أما بشأن التعميم القديم المتداول فهو مُلغى.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تذمُّر واستياء منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية بجدة، وإصابتهم بموجة من الإحباط والاستغراب بعد أن تولت الإدارات التعليمية بالسعودية إصدار الحوافز لزملائهم، فيما التزمت إدارتهم الصمت والتجاهل - كما يقولون - في إعطائهم حافز الإجازة مع معلمي ومعلمات الصفوف الأولية أسوة بغيرهم من الإدارات التعليمية الأخرى.
، مدير تعليم جدة ردًّا على تذمُّر منسقي ومنسقات الأمن والسلامة: لن نحجب حوافز الوزارة ،
المصدر : الخليج 365
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