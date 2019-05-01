، "السلمي" يحصل على الماجستير من جامعة جدة بتقدير امتياز ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصل الإعلامي والزميل الأستاذ ناصر بن غديف البنوي السلمي، على درجة الماجستير، من كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، في التوجيه والإرشاد التربوي، حيث كانت الرسالة تحت عنوان "قلق المستقبل وعلاقته بالاتزان الانفعالي لدى طلاب المرحلة الثانوية بمكة المكرمة".

وضمت لجنة المناقشة كلاً من الأستاذ الدكتور إبراهيم الحسن حكمي مشرفًا ومقررًا والدكتور صالح بن يحيى الغامدي مناقشًا، وقد حصل "السلمي" على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

ويعد الإعلامي الأستاذ ناصر السلمي من الكفاءات التربوية والإعلامية المشهود لهم بالكفاءة والاجتهاد والأخلاق الحسنة.

” الخليج 365” تبارك للسلمي حصوله على درجة الماجستير، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والازدهار في مجاله العلمي والعملي والإعلامي.