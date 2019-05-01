، مصرع مشرف عام ميليشيا الحوثي ومرافقيه بجبهة قانية وسط اليمن ،

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لقي قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعه وعدد من مرافقيه، أمس الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية شمالي غرب محافظة البيضاء وسط اليمن.
وتفصيلاً، ذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة فاشلة لعناصر من المليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة قانية.
وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع ما يسمى بالمشرف العام للمليشيا في قانية المدعو أبو سلطان الخولاني، والمدعو صالح أحمد صالح حسين الوهبي، والمدعو صالح أحمد حسين الوهبي، والمدعو عبدالله محمد السلاقي، وعدد آخر من عناصر المليشيا.
واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم بعدد من الغارات الجوية، مليشيا الحوثي في مديرية الزاهر غربي محافظة البيضاء، وتركزت تلك الغارات على مواقع للمليشيا في جبل "الجماجم"، مما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصرها، وتدمير دبابة تابعة لها.
مصرع مشرف عام ميليشيا الحوثي ومرافقيه بجبهة قانية وسط اليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-01
لقي قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعه وعدد من مرافقيه، أمس الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية شمالي غرب محافظة البيضاء وسط اليمن.
وتفصيلاً، ذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة فاشلة لعناصر من المليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة قانية.
وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع ما يسمى بالمشرف العام للمليشيا في قانية المدعو أبو سلطان الخولاني، والمدعو صالح أحمد صالح حسين الوهبي، والمدعو صالح أحمد حسين الوهبي، والمدعو عبدالله محمد السلاقي، وعدد آخر من عناصر المليشيا.
واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم بعدد من الغارات الجوية، مليشيا الحوثي في مديرية الزاهر غربي محافظة البيضاء، وتركزت تلك الغارات على مواقع للمليشيا في جبل "الجماجم"، مما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصرها، وتدمير دبابة تابعة لها.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
12:56 AM
أثناء محاولة فاشلة للعناصر الانقلابية للتسلل باتجاه مواقع الجيش
لقي قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعه وعدد من مرافقيه، أمس الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية شمالي غرب محافظة البيضاء وسط اليمن.
وتفصيلاً، ذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة فاشلة لعناصر من المليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة قانية.
وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع ما يسمى بالمشرف العام للمليشيا في قانية المدعو أبو سلطان الخولاني، والمدعو صالح أحمد صالح حسين الوهبي، والمدعو صالح أحمد حسين الوهبي، والمدعو عبدالله محمد السلاقي، وعدد آخر من عناصر المليشيا.
واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم بعدد من الغارات الجوية، مليشيا الحوثي في مديرية الزاهر غربي محافظة البيضاء، وتركزت تلك الغارات على مواقع للمليشيا في جبل "الجماجم"، مما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصرها، وتدمير دبابة تابعة لها.
، مصرع مشرف عام ميليشيا الحوثي ومرافقيه بجبهة قانية وسط اليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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