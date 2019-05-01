، 69 جريحًا في مواجهات بعد "محاولة انقلاب" زعيم المعارضة بفنزويلا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "غوايدو" أكد تلقيه دعمًا ممّن وصفهم بمجموعة من "الجنود الشجعان"

أكدت مصادر طبية وقوع 69 جريحًا، اليوم الأربعاء، في مواجهات فنزويلا، حسب العربية.

وتفصيلاً، دانت الحكومة الفنزويلية "محاولة انقلاب" بعد تأكيد زعيم المعارضة خوان غوايدو تلقيه دعمًا من مجموعة من "الجنود الشجعان"، وإعلان نفسه رئيسًا بالوكالة واعترفت به نحو 50 دولة رئيسًا انتقاليًا للبلاد.

وقال وزير الاتصال خورخي رودريغيز في تغريدة "في هذه اللحظات نواجه ونقوم بتحييد مجموعة من الخونة داخل القوات العسكرية تمركزوا على جسر ألتاميرا للقيام بانقلاب".

من جانب آخر، أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، تلقيه دعم مجموعة "جنود شجعان" في فيديو مسجل في قاعدة عسكرية جوية في كراكاس، بثّ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف غوايدو في الفيديو الذي يظهر فيه مجموعة رجال يرتدون بزات عسكرية "استجاب اليوم جنود شجعان، وطنيون شجعان، رجال شجعان، إلى ندائنا"، وذلك بالتزامن مع إعلان السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز أن جنودًا يدعمون غوايدو قاموا بـ"تحريره" من السجن.