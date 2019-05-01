عثرت أسرة المفقود “عبدالله بن سعد الحارثي” على ابنها داخل ساحات الحرم المكي الشريف، وذلك بعد اختفائه بالطائف السبت الماضي.
وقال أحد أقرباء المفقود وفقًا لـ”سبق” إنهم وجدوا مفقودهم في ساحات الحرم المكي الشريف ظُهر اليوم بعد أن تعذر العثور عليه في الطائف على مدى الأيام الماضية.
وأضاف: اتضح أن المفقود ذهب إلى مواقف “الليموزين” بالطائف، ومن هناك اتجه إلى مكة، واستقر به الحال في الحرم طيلة اختفائه؛ إذ لم يكن لديه جوال، ويعاني اعتلالات نفسية. وكانت أسرة “الحارثي” قد ناشدت أمس عبر “سبق” مساعدتهم في البحث عن مفقودهم “عبدالله” الذي خرج من منزل أسرته بحي الحوية بالطائف السبت الماضي، قبل أن يتم العثور عليه داخل الحرم المكي الشريف ظُهر اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 3 أيام من اختفائه.. العثور على “مفقود الطائف” في الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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