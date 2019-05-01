الرائي الخضيري يكشف عدد أيام شعبان ويحدد يوم بداية غرة رمضان

أوضح مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الرائي عبدالله الخضيري أن شهر شعبان فلكياً كامل، ودخول شهر رمضان الاثنين القادم. وأكد بحسب العربية نت ، “أن دخول شهر رمضان شرعاً لا يُبنى على توقعات أو حسابات فلكية، وإنما على رؤية شرعية تقرها المحكمة العليا ويعلنها ولي الأمر، أما الزمن الذي سيصادف نهاية شعبان وحلول شهر رمضان، حسب الحسابات الفلكية لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، فآخر شعبان سيكون يوم الأحد ٣٠ شعبان ١٤٤٠هـ حسب تقويم أم القرى الموافق ٥ مايو ٢٠١٩، وهذا من الناحية الفلكية .

وأضاف الخضيري : ” ولعدم ثبوت دخول شهر شعبان، يكون الأحد ٣٠ شعبان حسب تقويم أم القرى، يكون ٢٩ حسب دخول الشهر من الناحية الشرعية وظروف الهلال في يوم الأحد الموافق ٥ مايو ٢٠١٩، سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة وتتوقف رؤيته على عوامل كثيرة أهمها ما يتعلق بالعوالق التي تُعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة، لذا سيكون يوم الاثنين 6 مايو غرة رمضان المبارك فلكياً إن شاء الله”. وتابع الحديث: “أما إن غُم عن الناس مساء الأحد، فسيتأخر الهلال عن الشمس بما يزيد عن ٩٠ دقيقة يوم الاثنين، ومسؤولية تحديد اليوم الأول أو المكمل يخص المحكمة العليا فقط”.