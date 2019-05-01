بالصور: ضبط قائدي مركبات مارسوا التفحيط قرب إحدى المدارس في خميس مشيط

ألقى مرور منطقة عسير القبض على عدد من قائدي المركبات الذين مارسوا التفحيط بالقرب من إحدى المدارس في محافظة خميس مشط.

وأكد المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الثلاثاء)، أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.