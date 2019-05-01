بالصور.. ضبط 40 كجم لحومًا مجهولة المصدر بمعمل في الطائف

ضبطت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، اليوم الثلاثاء، معملًا مخالفًا لإعداد الشاورما، خلال جولة ميدانية للكشف عن المخالفات الصحية بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ، استعدادًا لشهر رمضان وموسم الصيف للعام الحالي.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات بأمانة الطائف، أنه تم ضبط أكثر من 40 كجم من اللحوم (الشاورما) المجهولة المصدر المعدة بطريقة غير صحية، كما تم ضبط عدد من المخالفات تتعلق بسوء النظافة، وافتقار الموقع للاشتراطات الصحية، وإذابة المجمدات بطريقة غير صحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتدني مستوى أماكن التحضير، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية أخرى فاسدة.

وأشارت الوكالة إلى أنها تقوم حاليًا بدعم برنامجها الرقابي على منافذ بيع المطاعم والمطابخ والبوفيهات، ومراكز التموينيات، ومحلات بيع المأكولات والمشروبات الرمضانية، وذلك للتوعية بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية، وضبط المخالفات وتصحيحها.

كما خصصت الوكالة فرقًا رقابية تعمل للعمل على مدار الساعة بنظام المناوبات الصباحية والمسائية، للتعامل السريع مع البلاغات المتعلقة بالغذاء وصحة المستهلك، ومباشرة البلاغات والشكاوى في الميدان.