بالصور.. نائب أمير مكة يتوج 359 خريجًا من طلاب معهد وكلية الحرم

توج نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، خريجي الدفعة الـ49 من طلاب معهد الحرم المكي، والدفعة الـ14 من طلاب كلية الحرم المكي الشريف.

وتأتي هذه المناسبة احتفالا بتخرج 359 طالبًا يمثلون 25 دولة من مختلف دول العالم، درسوا علوم الشريعة وآلاتها بمختلف التخصصات من مصادرها النقية الصافية في رحاب المسجد الحرام، ليكونوا خير سفراء علم وتسامح وسلام لدينهم ولبلدانهم وللمملكة العربية السعودية التي ترعى المنهج الوسطي المعتدل للشريعة السمحة.

وقدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في كلمته، الشكر إلى نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على ما خص به معهد الحرم المكي الشريف وكلية الحرم المكي من تشريف ودعم بحضوره حفل التخرج.

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كما أشاد الشيخ السديس بجهود الدولة المباركة في خدمة الحرمين الشريفين, وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على ما تحظى به الرئاسة من جليل عنايتهم وفائق رعايتهم.

وأضاف السديس، أن الحرم المكي الشريف يعد منارة علمٍ يتلقى الناس منه العلم النافع وينشر المنهج الوسطي المعتدل الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وأن معهد وكلية الحرم المكي يقدمان ما تقر به الأعين وتبتهج به الصدور وأن الحرمين الشريفين قد وصلا في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز ذروة في العمارة المادية والعمارة المعنوية من خلال دعمهم لهذه المناسبات والاحتفالات التي تعنى بالحرمين الشريفين.

وقدم الرئيس العام في نهاية الحفل هدية تذكارية إلى نائب أمير مكة المكرمة، تعبيرًا عن الشكر والامتنان على حضوره الكريم وتشريفه هذا الحفل.