بالصور.. صحة مكة تدشِّن حملة «كرت أحمر للضنك»

دشن مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، اليوم الثلاثاء، حملة التوعية عن مرض حمى الضنك بشعارها الجديد «كرت أحمر للضنك».

حضر تدشين الحملة، مدير الإدارة العامة للصحة العامة بأمانة العاصمة المقدسة المهندس محمد باحارث، ورئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور أحمد باز، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، ومدير الأوقاف والمساجد في العاصمة المقدسة مصعب الحجاجي، وعدد من قيادي صحة مكة المكرمة.

وأشاد مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة مساعد المدير العام للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سري بن إبراهيم عسيري، بالتعاون المثمر بين الجهات المشاركة من الأمانة والمجلس البلدي والزراعة والأوقاف، وكذلك بتعاون الجهات المعنية في حملة مكافحة حمى الضنك، والتي أسهمت بشكل كبير في نجاح الحملة.

من جانبهم، قدم ممثلو إدارة النواقل والأمراض المشتركة بصحة مكة وإدارة الصحة العامة بالأمانة وفرع وزارة البيئة والمياه، عروضًا مرئية للجهود والإنجازات في مجال المكافحة لمرض حمى الضنك بالعاصمة المقدسة.

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ثم قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية المشاركة، معبرًا عن سعادته بالدور الكبير الذي تقوم به الفرق الميدانية المشتركة في التوعية بالمنازل والمساجد والمدارس وتعريف الأهالي والسكان بطرق تجفيف منابع المياه المتسربة، وتصحيح السلوكيات والممارسات الخاطئة وأهمية اتخاذ الطرق الوقائية اللازمة للحد من بؤر توالد البعوض الناقل للمرض.

وصاحبت الفعالية معرض للجهات المشاركة وفريق (أنا صحي) التطوعي للتعريف بطرق مكافحة مرض حمى الضنك، واستعراض لأبرز الأرقام والاحصائيات.

وفي نهاية الحفل جرى تكريم الجهات المشاركة من قبل مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وعقب ذلك قام مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ومساعدوه وبمشاركة ممثلي الأمانة والزراعة والأوقاف بجولة ميدانية على حي «بطحاء قريش» جنوب مكة، جرى فيها استعراض فرق التثقيف الصحي التابعة للصحة العامة بصحة مكة وفرق المكافحة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة والاستماع لشرح من مشرفي الفرق والاطلاع على الأليات والتجهيزات لكل الفرق.