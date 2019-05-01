البيئة تحذر: أسراب من الجراد قادمة من اليمن

فيما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن هناك خطر تكوُّن أسراب ناضجة وغير ناضجة من الجراد تنتقل من المناطق الداخلية في اليمن، إلى داخل المملكة العربية السعودية في الجنوب «نجران - الدواسر- شرورة»، بدءا من اليوم وحتى الإثنين 6 مايو 2019، كشفت الوزارة لـ«دوت الخليج» 7 خطوات اتخذتها في سبيل مكافحة الجراد في الموسم الربيعي.

عامل الرياح

بينت الوزارة أن «خطورة تكوُّن الأسراب الكبيرة من الجراد الناضجة وغير الناضجة جاءت بسبب عامل الرياح التي ستستمر باتجاه المناطق المهددة حتى 6 مايو 2019»، منوهة باحتمالية انتقال الأسراب إلى مناطق التكاثر الربيعية التقليدية بين الرياض والقصيم وحائل.

طرق مكافحة الجراد

قال المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالعزيز الدريس، إن «عمليات مكافحة الجراد في الموسم الربيعي تتواصل خلال توزيع سيارات الاستكشاف والمكافحة في الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية، والعمل على تأمين المبيدات وتوزيعها على فروع الوزارة ومكاتبها، وتسليم أجهزة الرش وتركيبها على السيارات، وإعادة توزيع أجهزة e-Locust3 الخاصة بتسجيل تقارير الاستكشاف والمكافحة، ومتابعة وتقييم الوضع بشكل مستمر، والدعم الفني واللوجستي لفروع المناطق، ومتابعة أعمال الاستكشاف والمكافحة بالتعاون مع الفروع، وأخيرا التواصل مع الدول المجاورة لمتابعة الأوضاع هناك».

الجراد يتحرك

أشارت الوزارة إلى أن تقارير منظمة الفاو أفادت بأن أسراب الجراد تتحرك في المناطق الداخلية لليمن، غربا من حضرموت إلى مناطق الحزم ومأرب وعتق، إضافة إلى سرب واحد في المرتفعات شمال صنعاء، وسرب واحد على حدود المملكة العربية السعودية بين منطقة العبر وشرورة.

لا وجود لعمليات مسح

كانت منظمة الفاو ذكرت أنه لا توجد عمليات المسح والمكافحة في اليمن بسبب الظروف الراهنة هناك، وأن السكان المحليين يقومون بجمع الجراد، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الوضع والتطورات، وإبلاغ الجهات المختصة بالمملكة بذلك مباشرة.

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وسائل وزارة البيئة والمياه والزراعة في مكافحة الجراد

توزيع سيارات الاستكشاف والمكافحة في الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية

تأمين المبيدات وتوزيعها على فروع الوزارة ومكاتبها

تسليم أجهزة الرش وتركيبها على السيارات

إعادة توزيع أجهزة e-Locust3 الخاصة بتسجيل تقارير الاستكشاف والمكافحة

متابعة وتقييم الوضع بشكل مستمر

الدعم الفني واللوجستي لفروع المناطق ومتابعة أعمال الاستكشاف والمكافحة بالتعاون مع الفروع

التواصل مع الدول المجاورة لمتابعة الأوضاع هناك