تدريب 300 طبيب سعودي في بريطانيا

وقع الاتفاقية وكيل الوزارة لشؤون الابتعاث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، ومدير التعليم والجودة في إنجلترا البروفيسور جيد بيرن لتدريب الأطباء السعوديين لمرحلتي الإقامة الطبية والتخصص الدقيق.
وأوضح الدكتور الحربش، أن توقيع هذه المذكرة يعتبر نقطة تحول رئيسة في مسار الابتعاث الطبي، مشيرا إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن مشروع كبير يدعمه الوزير ونائبه للجامعات والبحث والابتكار، وهو مشروع تطوير مقاعد التدريب الطبي على مستوى العالم.
وبين أنه في المستقبل القريب ستتم إضافة مقاعد جديدة مع دول جديدة في هذا المسار المهم.
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