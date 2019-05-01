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إجراءان لمباشرة شكاوى مقاطع الفيديو

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كشف مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج» أمس، عن إجراءين لمباشرة جهات الاختصاص بالأمانة في شكاوى مقاطع الفيديو والصوت في وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني، وهما: استقبال بلاغ رسمي عبر قنوات التواصل التابعة للأمانة، ومن بينها الاتصال على هاتف البلاغات والملاحظات 940، أو فحص دليل عيني للمخالفة ومكانها في المقطع.

وحول مقطع فيديو متداول يظهر صرصور داخل طبق في مطعم، أكد بوشل أن أمانة الأحساء لم تتلق حتى أمس أي بلاغ رسمي فيما ورد في المقطع، وأن المقطع لم يتضمن أي دليل واضح على موقع أو اسم المطعم، وتورطه في هذه المخالفة.

وبدوره، شدد عضو مجلس إدارة الهيئة للمحامين الدكتور يوسف الجبر لـ«دوت الخليج» أمس، على أن إنكار أي خطأ عبر مقاطع صوتية أو فيديو لا يتفق مع القانون، فالمتعين في هذه الحالة توثيق الواقعة ثم تقديم بلاغ للأمانة حسب الاختصاص.

وأضاف أن نشر المقاطع تشهير، وهو عقوبة لا بد من الإذن بها بحكم قضائي، مضيفاً أن فتح الباب لمثل هذه المواقف مدعاة لتسلل التلفيق .


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