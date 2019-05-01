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4 أنظمة وبرامج للهلال الأحمر بالقصيم

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دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بمكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة أمس أربعة أنظمة وبرامج تابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بالقصيم، هي المشرف الإلكتروني، ونظام تتبع المركبات، ومركز التحول الوطني في «أبانات – دخنة – الفويلق»، وتدشين غرفة العمليات بفرع المنطقة، وقدم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم عرضًا موجزاً عن دور تلك الأنظمة التي تخدم الهلال الأحمر بالمنطقة.

وأشاد أمير منطقة القصيم بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، لتقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة القصيم.

ووجه بضرورة بذل المزيد لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم، ودعم الخدمات الإسعافية في جميع محافظات المنطقة.


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