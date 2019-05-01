4 أنظمة وبرامج للهلال الأحمر بالقصيم

وأشاد أمير منطقة القصيم بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، لتقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة القصيم.
ووجه بضرورة بذل المزيد لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم، ودعم الخدمات الإسعافية في جميع محافظات المنطقة.
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