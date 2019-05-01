مصادرة ألعاب أطفال في عسير

قامت فرق الطوارئ والرقابة المسائية بأمانة عسير بضبط وتغريم عدد من المخالفين بعد قيامهم بتأجير الألعاب الهوائية في حديقتي الأندلس وأبو خيال، وكذلك منع الباعة الذين يفترشون ممرات المشاة ويعيقون حركة وسلامة مرتادي الحديقة، حيث تم مصادرة 37 لعبة هوائية.

كما قامت الفرق بمخالفة أصحاب الدبابات وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم الرجوع وممارسة التأجير في جميع الحدائق العامة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن «الأمانة لديها خطة عمل لشهر رمضان وفصل الصيف للقضاء على مثل تلك الظواهر التي أصبحت تؤرق مرتادي الحدائق، وتكلف الدولة المبالغ الباهظة نظير الأضرار التي تلحق بالمرافق العامة»، مؤكدا تطبيق أقصى العقوبات على من يستغل الحدائق العامة دون الحصول على تراخيص نظامية.

إلى ذلك، نظمت أمانة عسير ممثلة بإدارة التدريب والتطوير ورشة عمل بعنوان «قيادة التغيير المؤسسي» والموجهة لوكلاء الأمين والمساعدين ومديري العموم بالأمانة وذلك بمقر الأمانة.