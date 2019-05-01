كما قامت الفرق بمخالفة أصحاب الدبابات وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم الرجوع وممارسة التأجير في جميع الحدائق العامة.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن «الأمانة لديها خطة عمل لشهر رمضان وفصل الصيف للقضاء على مثل تلك الظواهر التي أصبحت تؤرق مرتادي الحدائق، وتكلف الدولة المبالغ الباهظة نظير الأضرار التي تلحق بالمرافق العامة»، مؤكدا تطبيق أقصى العقوبات على من يستغل الحدائق العامة دون الحصول على تراخيص نظامية.
إلى ذلك، نظمت أمانة عسير ممثلة بإدارة التدريب والتطوير ورشة عمل بعنوان «قيادة التغيير المؤسسي» والموجهة لوكلاء الأمين والمساعدين ومديري العموم بالأمانة وذلك بمقر الأمانة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة ألعاب أطفال
في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.