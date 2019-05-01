الفيصل يشدد على المتابعة الميدانية لتنفيذ خطط رمضان

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل ضرورة تواجد مديري القطاعات في الميدان لمتابعة تنفيذ خطط قطاعاتهم التشغيلية خلال شهر رمضان. وأكد الفيصل ـ لدى ترؤسه اجتماع لجنة الحج المركزية في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان ـ أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعي بين الجهات، ورفع مستوى التنسيق بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

6 ملايين معتمر

بحسب وزارة الحج والعمرة بلغ عدد المعتمرين الذين قدموا للمملكة منذ بداية موسم العمرة قرابة 6 ملايين معتمر، ويتوقع أن يصل العدد إلى 7.5 ملايين في رمضان.

استعدادات وزارة الحج والعمرة

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تشمل استعدادات وزارة الحج والعمرة عدة جوانب منها تكثيف الجولات الميدانية والرقابية على الخدمات، وتهيئة مراكز إرشاد جديدة في مواقع تم تحديدها من إمارة المنطقة داخل المنطقة المركزية، وتزويد الجهات الرسمية والخدمية بالإحصاءات اليومية لأعداد المعتمرين القادمين والموجودين والمغادرين، كذلك أتمتة إجراءات خدمات الاستقبال والتوديع، وتخفيض فترة بقاء المعتمرين في ساحات المطار، وزيادة أعداد الحافلات البديلة والتجهيزات في مراكز الإسناد التابعة للنقابة العامة للسيارات.

الجوانب الإرشادية والتوجيهية

ستتولى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الجوانب الإرشادية والتوجيهية لقاصدي المسجد الحرام، والإشراف والتنظيم والتنسيق للإمامة والأذان والخطابة والدروس والمحاضرات، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتسهيل دخول وخروج المصلين والمعتمرين، وفتح الممرات داخل المسجد الحرام، وتسهيل حركة الحشود وتنظيم الاعتكاف.