87 % ارتفاع في القضايا الأمنية

كشف إحصاء حديث أن إجمالي القضايا التي باشرتها الجهات الأمنية خلال العام الماضي 1439، بلغ 1616007 قضايا في جميع مناطق المملكة، مسجلة ارتفاعا بـ87.6% عن عام 1438.
من القضايا
1365083 مخالفات النظام العام
71887
الاعتداء على النفس
21875 الحوادث العرضية
11949
العقائد والعبادات والآداب الشرعية
كشفت إحصائية حديثة أن إجمالي القضايا الأمنية التي باشرتها الجهات الأمنية خلال العام الماضي 1439 بلغت 1616007 قضية في جميع مناطق المملكة، مسجلة ارتفاعاً عن عام 1438 بنسبة 87.6%. وأظهرت الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، استحواذ مخالفات النظام العام على النسبة الأعلى من القضايا بـ 1365083 بنسبة 84.4%، تلتها قضايا المال بـ 103440 بنسبة 6.4%، وجاءت ثالثاً قضايا الاعتداء على النفس بـ 71887 قضية بنسبة 4.4%، وبحسب البيانات تصدرت منطقة الرياض باقي مناطق المملكة بـ 499077 قضية ما يعادل نسبة 30.8%، وحلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 400782 بنسبة 24.8%، والمنطقة الشرقية ثالثاً بـ 267115 بنسبة 16.5%.
إجمالي القضايا الأمنية
1439
1616007
1438
861078
أنواع القضايا
1365083 مخالفات النظام العام
103440 المال
71887 الاعتداء على النفس
21875 الحوادث العرضية
16952 العرض
12823 العقل
11949 العقائد والعبادات والآداب الشرعية
9440 الإدارية
1455 التقنية
761 الحرائق العمد
342 الشغب
مناطق المملكة
499077
الرياض
400782
مكة المكرمة
113416
المدينة المنورة
53004
القصيم
267115
الشرقية
68048
عسير
8563
الحدود الشمالية
32350
تبوك
76421
جازان
25567
نجران
16282
الباحة
29278
الجوف
26104
حائل
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