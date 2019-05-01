اخبار السعوديه

87 % ارتفاع في القضايا الأمنية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف إحصاء حديث أن إجمالي القضايا التي باشرتها الجهات الأمنية خلال العام الماضي 1439، بلغ 1616007 قضايا في جميع مناطق المملكة، مسجلة ارتفاعا بـ87.6% عن عام 1438.

من القضايا

1365083 مخالفات النظام العام

71887

الاعتداء على النفس

21875 الحوادث العرضية

11949

العقائد والعبادات والآداب الشرعية

كشفت إحصائية حديثة أن إجمالي القضايا الأمنية التي باشرتها الجهات الأمنية خلال العام الماضي 1439 بلغت 1616007 قضية في جميع مناطق المملكة، مسجلة ارتفاعاً عن عام 1438 بنسبة 87.6%. وأظهرت الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، استحواذ مخالفات النظام العام على النسبة الأعلى من القضايا بـ 1365083 بنسبة 84.4%، تلتها قضايا المال بـ 103440 بنسبة 6.4%، وجاءت ثالثاً قضايا الاعتداء على النفس بـ 71887 قضية بنسبة 4.4%، وبحسب البيانات تصدرت منطقة الرياض باقي مناطق المملكة بـ 499077 قضية ما يعادل نسبة 30.8%، وحلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 400782 بنسبة 24.8%، والمنطقة الشرقية ثالثاً بـ 267115 بنسبة 16.5%.

إجمالي القضايا الأمنية

1439

1616007

1438

861078

أنواع القضايا

1365083 مخالفات النظام العام

103440 المال

71887 الاعتداء على النفس

21875 الحوادث العرضية

16952 العرض

12823 العقل

11949 العقائد والعبادات والآداب الشرعية

9440 الإدارية

1455 التقنية

761 الحرائق العمد

342 الشغب

مناطق المملكة

Advertisements

499077

الرياض

400782

مكة المكرمة

113416

المدينة المنورة

53004

القصيم

267115

الشرقية

68048

عسير

8563

الحدود الشمالية

32350

تبوك

76421

جازان

25567

نجران

16282

الباحة

29278

الجوف

26104

حائل


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 87 % ارتفاع في القضايا الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا