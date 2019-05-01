87 % ارتفاع في القضايا الأمنية

كشف إحصاء حديث أن إجمالي القضايا التي باشرتها الجهات الأمنية خلال العام الماضي 1439، بلغ 1616007 قضايا في جميع مناطق المملكة، مسجلة ارتفاعا بـ87.6% عن عام 1438. من القضايا 1365083 مخالفات النظام العام 71887 الاعتداء على النفس 21875 الحوادث العرضية 11949 العقائد والعبادات والآداب الشرعية كشفت إحصائية حديثة أن إجمالي القضايا الأمنية التي باشرتها الجهات الأمنية خلال العام الماضي 1439 بلغت 1616007 قضية في جميع مناطق المملكة، مسجلة ارتفاعاً عن عام 1438 بنسبة 87.6%. وأظهرت الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، استحواذ مخالفات النظام العام على النسبة الأعلى من القضايا بـ 1365083 بنسبة 84.4%، تلتها قضايا المال بـ 103440 بنسبة 6.4%، وجاءت ثالثاً قضايا الاعتداء على النفس بـ 71887 قضية بنسبة 4.4%، وبحسب البيانات تصدرت منطقة الرياض باقي مناطق المملكة بـ 499077 قضية ما يعادل نسبة 30.8%، وحلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 400782 بنسبة 24.8%، والمنطقة الشرقية ثالثاً بـ 267115 بنسبة 16.5%. إجمالي القضايا الأمنية 1439 1616007 1438 861078 أنواع القضايا 1365083 مخالفات النظام العام 103440 المال 71887 الاعتداء على النفس 21875 الحوادث العرضية 16952 العرض 12823 العقل 11949 العقائد والعبادات والآداب الشرعية 9440 الإدارية 1455 التقنية 761 الحرائق العمد 342 الشغب مناطق المملكة Advertisements 499077 الرياض 400782 مكة المكرمة 113416 المدينة المنورة 53004 القصيم 267115 الشرقية 68048 عسير 8563 الحدود الشمالية 32350 تبوك 76421 جازان 25567 نجران 16282 الباحة 29278 الجوف 26104 حائل



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