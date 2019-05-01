1628 كجم منتجات غذائية تصادر في أسبوعين بجازان

تزامنا مع قرب حلول رمضان المبارك والإجازة الصيفية، أعلنت أمانة منطقة جازان إطلاق حملات تفتيشية مكثفة تحت شعار «غذاؤكم أمانة»، شملت كل الأنشطة التجارية والمحلات والمطاعم والأسواق في مختلف محافظات المنطقة وعلى مدار الساعة، بهدف رفع مستوى الإصحاح البيئي، وضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة، وتمت مصادرة 1628 كجم من كمية المواد الصادرة خلال أسبوعين من الحملة.

حملات مكثفة

أوضح رئيس بلدية مدينة جازان محمد الهلالي لـ«دوت الخليج»، أن البلدية ممثلة في إدارة صحة البيئة، قامت بحملات تفتيشية مكثفة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، كالمطاعم والمقاهي ومحلات المواد الغذائية، لمراقبة صحة وسلامة الأغذية المعروضة للمستهلكين، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية المعمول بها، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش مستمرة على 3 فترات تشمل التفتيش الدوري والمفاجئ مع تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة بالفترة المسائية، والتأكد من اتباع الشروط الصحية الخاصة بطرق التخزين وطرق العرض، والتأكد من استخدام مواد التغليف المناسبة وعرضها في المواقع التي تحافظ على درجة الحرارة. بين الهلالي أن الحملات التفتيشية أسفرت عن إغلاق مطاعم شهيرة ، ومصادرات من باعة متجولين لتدني مستوى النظافة العامة، مشددا على جميع المطاعم بتوحيد الزي للعمال.

168

جولة

تفتيش 528

محلا

157

محلا مخالفا

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1628

كجم مواد مصادرة

01 التفتيش الدوري مع تنفيذ الحملات المفاجئة بالفترة المسائية

02 التأكد من اتباع الشروط الصحية الخاصة بطرق التخزين والعرض

03 التأكد من استخدام مواد التغليف المناسبة وعرضها

3 مراحل

جولات تفتيشية