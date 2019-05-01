1628 كجم منتجات غذائية تصادر في أسبوعين بجازان

حملات مكثفة
أوضح رئيس بلدية مدينة جازان محمد الهلالي لـ«دوت الخليج»، أن البلدية ممثلة في إدارة صحة البيئة، قامت بحملات تفتيشية مكثفة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، كالمطاعم والمقاهي ومحلات المواد الغذائية، لمراقبة صحة وسلامة الأغذية المعروضة للمستهلكين، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية المعمول بها، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش مستمرة على 3 فترات تشمل التفتيش الدوري والمفاجئ مع تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة بالفترة المسائية، والتأكد من اتباع الشروط الصحية الخاصة بطرق التخزين وطرق العرض، والتأكد من استخدام مواد التغليف المناسبة وعرضها في المواقع التي تحافظ على درجة الحرارة. بين الهلالي أن الحملات التفتيشية أسفرت عن إغلاق مطاعم شهيرة ، ومصادرات من باعة متجولين لتدني مستوى النظافة العامة، مشددا على جميع المطاعم بتوحيد الزي للعمال.
168
جولة
تفتيش 528
محلا
157
محلا مخالفا
1628
كجم مواد مصادرة
01 التفتيش الدوري مع تنفيذ الحملات المفاجئة بالفترة المسائية
02 التأكد من اتباع الشروط الصحية الخاصة بطرق التخزين والعرض
03 التأكد من استخدام مواد التغليف المناسبة وعرضها
3 مراحل
جولات تفتيشية
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