سبق ترصد مصور دوت الخليج خلال تغطيته مهرجان الحريد

الصورة التي التقطت لمصور صحيفة دوت الخليج يحيى مدخلي
فيما قال الإعلامي محمد النجمي مغردا في «تويتر» على الصورة، إن جمالية مهرجان الحريد اكتملت بهذه الصورة التي التقطت للمبدع مصور «دوت الخليج» يحيى مدخلي، الذي رسم لنا أن الإعلام مهنة المتاعب والتحدي والإصرار، فيما أبدت صحيفة «سبق» إعجابها بفريق العمل التابع للصحيفة.
تفوق إعلامي
عدد من المشاركين بمهرجان صيد الحريد، أكدوا تفوق «دوت الخليج» في تغطية المهرجان بالإخراج المميز والعمل المنظم، ووصفوا ما تقدمه الصحيفة من تغطيات للمناسبات المختلفة، ولمناسبة مهرجان الحريد خصوصا، بالإبداعي. وأضافوا: أبهرتنا «دوت الخليج» دائما بعملها الصحفي المميز.
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