أرامكو .. الريادة في عالم البترول وهذه أشهر مصافيها

2019-05-01

متابعات الخليج 365 – شرف الروقي

تمتلك شركة أرامكو السعودية الرائدة في مجال الطاقة والكيميائيات مصافي داخل وخارج السعودية وذلك لتكرير النفط، من خلال ملكية كاملة أو من خلال حصص مشاركة مع شركات دولية.

مصافٍ بملكية كاملة محليًّا:

وتعد مصفاة رأس تنورة أكبر مصفاة محليًّا بسعة إنتاج 550 ألف برميل يوميًّا، تليها مصفاة جازان بإنتاج 400 ألف برميل يوميًّا، وتأتي مصفاة ينبع ثالثًا بـ240 ألف برميل يوميًّا، وتنتج مصفاة الرياض 130 ألف برميل يوميًّا، وأخيرًا مصفاة جدة بـ90 ألف برميل يوميًّا.

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من البئر لآخر عميل:

وتتم المتابعة وإدارة جميع أعمال النفط في مركز التحكم في الظهران، حيث يتابع استخراج النفط وتكريره، ومن ثم توزيعه بحافلات أو خطوط أنابيب أو بواخر.

مصافٍ محلية بشراكة أجنبية:

وتوجد مصافٍ في السعودية تملكها شركة أرامكو بشراكة مع شركات عالمية، منها مصفاة سامرف في ينبع بشراكة مع شركة موبيل وتنتج 400 ألف برميل يوميًّا، ومصفاة ساسرف في الجبيل بشراكة مع شركة شل وتصدر 305 ألف برميل يوميًّا، وأيضًا مصفاة ياسرف في ينبع بشراكة مع شركة صينية وتنتج 400 ألف برميل يوميًّا، وأخيرًا مصفاة ساتورب بشراكة مع شركة توتال الإيطالية وتنتج 400 ألف برميل نفط يوميًّا.

وتسعى شركة أرامكو للتوسع في أنشطة التكرير والبتروكيميائيات لتعزيز موقعها في صناعة النفط من خلال زيادة إنتاجه من المشتقات وتقليص صادراتها من النفط الخام وتحويلها لمواد كيميائية التي أصبحت أرامكو رائدة فيه.