2019-05-01

هربت من عملها.. القبض على وافدة الممارسات الصحية الخطيرة

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت وزارة الصحة إيقاف ممارسة صحية وافدة عن العمل؛ بسبب ممارساتها التجميلية الصحية الخطيرة.

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وكشفت الصحة أن الممارسة الصحية هربت من مقر عملها النظامي بعد إيقافها في جدة، واستمرت بالممارسات الخطيرة في المنازل، وتسوق لنفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتابعت الصحة أن الجهات الأمنية قبضت على الممارسة المذكورة بعد التنسيق معها ليتم إحالتها إلى النيابة العامة.