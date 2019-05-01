الرائي الخضيري: الاثنين المقبل غرة رمضان وشعبان 30 يومًا

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، الرائي عبدالله الخضيري، أن شهر شعبان فلكيًّا كامل، ودخول شهر رمضان الاثنين القادم.

Advertisements

وقال الخضيري: إن دخول شهر رمضان شرعًا لا يُبنى على توقعات أو حسابات فلكية، وإنما على رؤية شرعية تقرها المحكمة العليا ويعلنها ولي الأمر، أما الزمن الذي سيصادف نهاية شعبان وحلول شهر رمضان، حسب الحسابات الفلكية لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، فآخر شعبان سيكون يوم الأحد 30 شعبان 1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 5 مايو 2019، وهذا من الناحية الفلكية، ولعدم ثبوت دخول شهر شعبان، يكون الأحد 30 شعبان حسب تقويم أم القرى، ويكون 29 حسب دخول الشهر من الناحية الشرعية وظروف الهلال في يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019، سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة، بحسب “العربية”.

ولفت إلى أن رؤية الهلال تتوقف على عوامل كثيرة أهمها ما يتعلق بالعوالق التي تُعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة، لذا سيكون يوم الاثنين 6 مايو غرة رمضان المبارك فلكيًّا.