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ضبط وافدة هاربة في جدة بسبب ممارساتها التجميلية الخطيرة

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الان تتابع ضبط وافدة هاربة في جدة بسبب ممارساتها التجميلية الخطيرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

ضبطت الجهات الأمنية بالتعاون مع وزارة الصحة ممارسة صحية وافدة عن العمل بسبب ممارساتها التجميلية الصحية الخطيرة، وهروبها من مقر عملها النظامي بعد إيقافها في جدة.

وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها استمرت بالممارسات الخطيرة في المنازل، وتسوق لنفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتمت إحالتها للنيابة العامة.

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