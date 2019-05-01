، "الأرياني": الحوثي يواصل التدمير الممنهج للعملية التعليمية وتجنيد الأطفال ،

محمد بن مسعود - الدمام - استنكر الصمت الدولي أمام انتهاكات المليشيا وتعبئة النشء بالأفكار الإرهابية

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في التدمير الممنهج للعملية التعليمية، والنزيف المتواصل لأطفال اليمن عبر حشدهم جبهات القتال، وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة؛ ليكونوا وقودًا لحروب عبثية خدمة لمشاريع الفوضى التي تديرها طهران في المنطقة العربية.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى المذكرة التي تم تداولها بوسائل إعلام، والموجهة من أحد قادة المليشيا الحوثية في جبهة صرواح لأحد مديري المدارس، مؤكدًا أنها دليل جديد يؤكد استمرار المليشيا في عمليات تجنيد الأطفال، ونقلهم من مقاعد الدراسة لجبهات القتال بشكل منظم، وبتنسيق بين الجناح العسكري ومديري تلك المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها.

وأعرب "الأرياني" عن استنكاره لصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وعدم اتخاذ أي ضغوط على المليشيا لوقف هذه الجرائم والانتهاكات. لافتًا إلى أن هذه الممارسات تتم في ظل صمت مستغرب وغير مبرر من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما فيها العاملة في مناطق سيطرة المليشيا.

ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة ما تقوم به هذه المليشيا الحوثية الإيرانية من تدمير للعملية التعليمية، وعمليات تجنيد لآلاف الأطفال، وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة التي لن يدفع ثمنها في المستقبل القريب اليمن فقط، بل ستمتد بآثارها الكارثية لتهدد الأمن والسلم في العالم أجمع.