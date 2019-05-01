، محلل سياسي: "الإخوان" أصل كل التفرعات الإرهابية.. وأمريكا ستحمي مجتمعها منهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسمية واشنطن لها كمنظمة إرهابية سيتبعها خطوات مماثلة من دول أوروبية وآسيوية

علق المحلل السياسي يحيى التليدي على ما أعلنه البيت الأبيض بأنه يعتزم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا أجنبيًّا، مبينًا أن بحث الإدارة الأمريكية هذا القرار - ولو أنه جاء متأخرًا - رؤية صائبة في التعامل مع ملف الإرهاب بالنفاذ إلى جذوره وأصوله الفكرية والتنظيمية على حد سواء.

وقال التليدي لـ"الخليج 365": في فترة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سوّقت جماعة الإخوان لنفسها بأطروحات غير دقيقة، وأنها جماعة سلمية ومعتدلة ومعتنقة القيم الديمقراطية، ومن الممكن إقامة شراكة معها، وفعلاً نجحت في ذلك لهدف أن تصبح جماعة الإخوان أداة لتحقيق المصالح الأمريكية بالشرق الأوسط، واستطاعت بدعم من إدارة أوباما الوصول للسلطة بمصر.

وأضاف: ولكن نتائج هذا التقارب بين إدارة أوباما والجماعة كانت عكسية على الولايات المتحدة؛ إذ ألحق بالنفوذ الأمريكي والمصالح الأمريكية خسائر باهظة، وعزز من نفوذ منافسيها لاحقًا، واستغلت الجماعة التقارب مع إدارة أوباما للوصول إلى العمق الأمريكي عبر اختراق إداراته ومؤسساته لتعزيز نفوذها، ولتحقيق هدفها بتمثيل مسلمي أمريكا، وامتلاك القدرة على التأثير في نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

‏وزاد بقوله: في حال صنفت إدارة ترامب جماعة الإخوان منظمة إرهابية فإن ذلك يعتبر إنجازًا مهمًّا لإدارته؛ إذ لم يعد الأمر متعلقًا بمحاربة الإرهاب في العالم فقط، بل بحماية المجتمع الأمريكي من مشروعات سيطرة الإخوان، وحرمانهم من استكمال مشروعهم القائم.

وأوضح: بل إنه يخدم مسلمي أمريكا بإبقائهم مكونًا طبيعيًّا مندمجًا داخل مجتمعهم دون نزعات عزلة أو انفصال، وأيضًا لإقصاء عوامل تنفير الآخرين منهم، وكراهيتهم لهم.

واختتم "التليدي" حديثه: تسمية واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية سيتبعها خطوات مماثلة من دول أوروبية وآسيوية؛ فالعالم أدرك حقيقة وخطر هذه الجماعة الإرهابية التي تعتبر بمنزلة "المايسترو" لتنظيمَي القاعدة وداعش؛ فهي من يعزف على منظومة فكرية واحدة، ومن تهندس التطرف وتسوقه، وتحدد مهامه المتنوعة، وهي أصل كل الجماعات الإرهابية في العالم.