، بعد غياب 12 عاماً.. أبها يصعد إلى دوري المحترفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبل ثلاث جولات على النهاية وبفضل فارق المواجهات

نجح فريق أبها الأول لكرة القدم في التأهل إلى مصاف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم المقبل ليكون أول الفرق الصاعدة إلى دوري المحترفين.

و يأتي تأهل فريق أبها قبل ثلاث مراحل على ختام دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بعدما عاد بنقطة التعادل من ميدان مضيفه النجوم ليرفع رصيده إلى 65 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف و7 نقاط عن صاحب المركز الثالث و10 نقاط عن فريق العدالة رابع الترتيب.

ويعود السبب في تأهل نادي أبها إلى الدوري الممتاز قبل ثلاث جولات بفضل نتائج المواجهات المباشرة مع مطارديه والتي تصب في مصلحته.

يذكر أن الفرق الثلاثة الأوائل في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى تتأهل مباشرة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حين سيتنافس رابع الترتيب مع صاحب المركز الثالث عشر بدوري المحترفين على بطاقة الترشح من خلال مباراة ملحق تجمع بينهما.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يصعد فيها فريق أبها إلى دوري المحترفين السعودي حيث يعود آخر عهد الفريق الجنوبي بالتواجد في دوري الأضواء إلى موسم 2007-2008.