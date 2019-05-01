، السلمي يعلن نفاد 80 % من تذاكر نهائي كأس الملك ،

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أعلن رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة، نفاد أكثر من 80 % من تذاكر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستُقام مساء الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وتجمع الاتحاد بالتعاون، وقال في حديث لقنوات ksa sports :"شاهدنا إقبالاً كبيرًا على تذاكر المباراة، ونعمل على إظهار كرنفال واحتفال يليق بهذه المباراة".
وتطرق إلى رعاية خادم الحرمين الشريفين للمباراة وقال: "هذه الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الكل يبتهج ويسعد بها وهو عرس للرياضيين يتجدد في كل موسم".
وعن الفعاليات المصاحبة التي ستكون في ملعب الملك فهد الدولي قال: "هذا ينبع من حرص المملكة في رؤية 2030 على ألا تكون الرياضة محصورة في لعبة واحدة وأن تشتمل على كل الفعاليات التي تجذب كل فئات المجتمع".
وأضاف: ندعو الجميع للحضور مبكرًا، حيث ستنطلق الفعاليات المصاحبة منذ الرابعة عصرًا في الساحات المحيطة بالملعب.
السلمي يعلن نفاد 80 % من تذاكر نهائي كأس الملكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
أعلن رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة، نفاد أكثر من 80 % من تذاكر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستُقام مساء الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وتجمع الاتحاد بالتعاون، وقال في حديث لقنوات ksa sports :"شاهدنا إقبالاً كبيرًا على تذاكر المباراة، ونعمل على إظهار كرنفال واحتفال يليق بهذه المباراة".
وتطرق إلى رعاية خادم الحرمين الشريفين للمباراة وقال: "هذه الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الكل يبتهج ويسعد بها وهو عرس للرياضيين يتجدد في كل موسم".
وعن الفعاليات المصاحبة التي ستكون في ملعب الملك فهد الدولي قال: "هذا ينبع من حرص المملكة في رؤية 2030 على ألا تكون الرياضة محصورة في لعبة واحدة وأن تشتمل على كل الفعاليات التي تجذب كل فئات المجتمع".
وأضاف: ندعو الجميع للحضور مبكرًا، حيث ستنطلق الفعاليات المصاحبة منذ الرابعة عصرًا في الساحات المحيطة بالملعب.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
12:32 AM
دعا الجمهور للحضور منذ العصر لمشاهدة الفعاليات المصاحبة
أعلن رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة، نفاد أكثر من 80 % من تذاكر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستُقام مساء الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وتجمع الاتحاد بالتعاون، وقال في حديث لقنوات ksa sports :"شاهدنا إقبالاً كبيرًا على تذاكر المباراة، ونعمل على إظهار كرنفال واحتفال يليق بهذه المباراة".
وتطرق إلى رعاية خادم الحرمين الشريفين للمباراة وقال: "هذه الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الكل يبتهج ويسعد بها وهو عرس للرياضيين يتجدد في كل موسم".
وعن الفعاليات المصاحبة التي ستكون في ملعب الملك فهد الدولي قال: "هذا ينبع من حرص المملكة في رؤية 2030 على ألا تكون الرياضة محصورة في لعبة واحدة وأن تشتمل على كل الفعاليات التي تجذب كل فئات المجتمع".
وأضاف: ندعو الجميع للحضور مبكرًا، حيث ستنطلق الفعاليات المصاحبة منذ الرابعة عصرًا في الساحات المحيطة بالملعب.
، السلمي يعلن نفاد 80 % من تذاكر نهائي كأس الملك ،
المصدر : الخليج 365
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