، السلمي يعلن نفاد 80 % من تذاكر نهائي كأس الملك ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا الجمهور للحضور منذ العصر لمشاهدة الفعاليات المصاحبة

أعلن رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة، نفاد أكثر من 80 % من تذاكر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستُقام مساء الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وتجمع الاتحاد بالتعاون، وقال في حديث لقنوات ksa sports :"شاهدنا إقبالاً كبيرًا على تذاكر المباراة، ونعمل على إظهار كرنفال واحتفال يليق بهذه المباراة".

وتطرق إلى رعاية خادم الحرمين الشريفين للمباراة وقال: "هذه الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الكل يبتهج ويسعد بها وهو عرس للرياضيين يتجدد في كل موسم".

وعن الفعاليات المصاحبة التي ستكون في ملعب الملك فهد الدولي قال: "هذا ينبع من حرص المملكة في رؤية 2030 على ألا تكون الرياضة محصورة في لعبة واحدة وأن تشتمل على كل الفعاليات التي تجذب كل فئات المجتمع".

وأضاف: ندعو الجميع للحضور مبكرًا، حيث ستنطلق الفعاليات المصاحبة منذ الرابعة عصرًا في الساحات المحيطة بالملعب.