، قوات الجيش اليمني تحرر مناطق جديدة من سيطرة الحوثي بـ"كتاف صعدة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شنّت هجومًا مباغتًا مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية

واس ـ صعدة : حررت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، مناطق جديدة في جبهة كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وتفصيلاً، أكد قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، شنّت هجومًا مباغتًا على تحصينات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف بصعدة، وتمكنت من تحرير وادي "سحامة" القريب من مركز المديرية بعد معارك مع الميليشيا الانقلابية.

وأشار الهاشمي إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة عدد كبير من عناصر الميليشيا الانقلابية التابعة لإيران.