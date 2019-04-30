المُعلم صاحب السيارة المحترقة في فناء مدرسة بجازان يروي التفاصيل

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - جازان

قال المعلم جريد محمد مبارك، الذي احترقت سيارته بفناء مدرسة أبو حجر المتوسطة والثانوية في جازان: إنه يتمنى معرفة الفاعل، ولكنه لا يتهم أحدًا.

Advertisements

وأكد مبارك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” المذاع على شاشة روتانا خليجية، أنه كان يوم الحادث يصحح المواد مع زملائه في المدرسة، وحينها خرج أحد المعلمين إلى الفناء وفوجئ بسيارته يتصاعد منها الدخان فأبلغه على الفور، وفوجئ بعدها بمادة سوداء على السيارة، وهو ما جعله يتصل بالشرطة.

وأضاف أن الشرطة باشرت الحادث وصورت المركبة المشتعلة، وحتى الآن يحاولون التوصل إلى الفاعل، مشددًا على أنه يبادل جميع الطلاب الاحترام والتقدير، ولم يحدث أي موقف بينه وبين أحدهم أو أي شخص آخر، واصفًا إياهم بأنهم “أبناؤه”.