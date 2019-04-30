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فيديو.. هل انتحر زكي يوسف في السجون التركية أم قُتل؟!
متابعات الخليج 365 - الرياض
أثارت وفاة الموقوف الفلسطيني زكي يوسف في السجون التركية حالة من التعجب ورفض الرواية الرسمية التركية، التي تزعم أنه انتحر في سجونها.
ويؤكد التاريخ التركي تكرار حالات التعذيب حتى الموت في سجون هذه البلد، والدليل ما سجلته عدد من المنظمات الحقوقية التركية والدولية بشأن حالات التعذيب بسجون المخابرات التركية، ليكون السؤال هل انتحر زكي يوسف أم قُتل؟!
وألقت السلطات التركية القبض على زكي يوسف واتهمته بالتجسس السياسي والعسكري والدولي، ليتم إحالته إلى النيابة ومعه رفيقه سامر شعبان ثم إلى القضاء ليتوفى فجأة في سجون تركيا، لتزعم الرواية الرسمية أنه انتحر، ولكن لم يتم الكشف عن مصير زميله سامر، ولم تجرؤ السلطات التركية الرسمية على الكشف عن هل مات بالتعذيب أم تم قتله بدم بارد؟!
من جهتها، شجبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا قيام الأمن التركي بتعذيب الموقوف الفلسطيني زكي يوسف حتى الموت.
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