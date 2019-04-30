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2019-04-30 عقوبة رادعة تنتظر المفحطين قرب إحدى مدارس خميس مشيط متابعات الخليج 365 - خميس مشيط أعلن مرور منطقة عسير، القبض على قائدي المركبات الذين كانوا يمارسون التفحيط بالقرب من إحدى المدارس بمحافظة خميس مشيط. وأكد مرور عسير أنه سيتم إحالة المفحطين إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements وتحرص إدارة المرور على ملاحقة المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة في النظام معهم؛ وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.









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