أمير الباحة يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الإستشارية للمن

الخليج 365 - الباحة-عايض ال ركبان

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قرارا بإعادة تشكيل الهيئة الاستشارية لإمارة المنطقة في دورتها الثانية وجاءت على النحو التالي:

الدكتور علي بن سعيد الغامدي – رئيس المركز الوطني لسلامة الطرق – أمينا عاما الهيئة الاستشارية.

الدكتور أحمد بن عبد الله الخازم من جامعة الملك سعود – نائبا لأمين عام الهيئة

وعضوية كل من الدكتور سعيد بن صالح قشاش – مستشارا إعلامي في الديوان الملكي، الدكتور منصور بن محمد القلطي- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حامد بن صالح الغامدي – وكيل وزارة الصحة سابقا، اللواء سعيد بن سعد الحزنوي- رئيس القاعدة الجوية بالخرج سابقا، المهندس منصور بن عبدالعزيز الدعجاني- مستشار لمحافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، المهندس خالد بن سعيد الزهراني- مخترع جهاز النداء المدرسي ولديه براءات اختراع تقنية، شباب بن سعد الغامدي- مدير عام الادارة العامة لشراء الخدمة بوزارة الصحة، الدكتور سعيد بن سعد المرطان- رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة جمعية اكرام المسنين، الدكتور سعد بن بردي الزهراني – جامعة أم القرى، الدكتور عبدالرحمن بن حامد المسعود- جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحيم بن حمود الزهراني جامعة الملك عبدالعزيز، المهندس مفرح بن محمد الزهراني – عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالله بن صالح الخضر – وكيل جامعة الباحة سابقا، الدكتور خالد بن عمير الغامدي – عميد القبول والتسجيل في جامعة الباحة، عبدالله بن علي المجدوعي – نائب رئيس مجلس إدارة شركة علي المجدوعي، الدكتور فارس بن صالح الغامدي – وكيل جامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع وعبدالرحمن بن عطية ابورياح- إعلامي.

وقد حث سمو أمير المنطقة، أمين عام الهيئة والأعضاء ببذل مزيد من الجهود في عدد من الملفات الهامة لتطوير منطقة الباحة. مؤكدا سموه أن ابواب مكتبه ووقته مهيأ للهيئة، وان جميع ما يقدمونه من رؤى واقتراحات ومبادرات ستكون محل اهتمام سموه. من جانبه أعرب الدكتور علي بن سعيد الغامدي عن شكره وتقديره لثقة سمو أمير المنطقة في الهيئة ، مشيرا إلى أن الهيئة تعيش في دورتها الحالية تحدي كبير وذلك لأن طموحات سمو أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود كبيرة جدا. مؤكدا أنه والجميع سيبذلون قصارى جهودهم في خدمة المنطقة في شتى المجالات، لافتا إلى أن الهيئة في دورتها الأولى قدمت العديد من المبادرات التي شهدت حضور سمو أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز توقيعها مع عدد من الجهات ذات العلاقة. ومقدما شكره للأعضاء السابقين في دورتها الأولى.