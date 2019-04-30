شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يبحث تطوير خدمات المعاقين مع سلطان بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان) استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز. وجرى خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الزيارة, خاصة فيما يتعلق بعمل جمعية الأطفال المعوقين ومركز رعاية الأيتام بالمنطقة، والخدمات التي يُقدمها المركز لهذه الفئة الغالية على الجميع.



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