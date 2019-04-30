مثقفون في ضيافة "مدن دمرها الإرهاب"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل استقبل معرض "مدن دمرها الإرهاب" اليوم نخبة من المثقفين والمثقفات السعوديين روائيين ونقاد وسينمائيين وغيرهم، حيث اطلعوا على محتويات المعرض وأبدوا إعجابهم بالرسائل الإنسانية التي يتضمنها مفهوم المعرض.

وتعرف المثقفون على معالم حضارية عربية تعرضت للتدمير بسبب الإرهاب في الموصل وحلب وتدمر ولبدة الكبرى، وذلك عبر رحلة تقنية افتراضية، نقلتهم نحو تلك المواقع قبل وبعد تدميرها، وعبروا عن تقديرهم للمعرض الذي أتاح لهم القيام بهذه الرحلة والاطلاع على حجم الدمار الحضاري الذي تسبب به الإرهاب.

يذكر أن معرض "مدن دمرها الإرهاب" يقام حاليًا في المتحف الوطني بالرياض ويستمر حتى 18 مايو، وقد استقبل منذ انطلاقه في 18 أبريل مجموعات كبيرة من المسؤولين والدبلوماسيين وأصحاب الفضيلة ونخبة من المثقفين باختلاف اتجاهاتهم الإبداعية.