نائب وزير الدفاع الكوري يزور معرض "مدن دمرها الإرهاب"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عبر نائب وزير دفاع كوريا الجنوبية سو جو-سيوك عن تقديره للقيم الإنسانية النبيلة التي يقدمها معرض "مدن دمرها الإرهاب" المقام حالياً في المتحف الوطني بالرياض.

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وقال جو-سيوك خلال زيارته للمعرض مساء اليوم الثلاثاء إن المعرض يعكس بشاعة الإرهاب ويرسم صورة لحال المعالم الحضارية إذا تركت دون عناية أو اهتمام.

وجاءت زيارة نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي لمعرض "مدن دمرها الإرهاب" في سياق زيارته الرسمية للمملكة.

الجدير بالذكر ان المعرض يستمر في استقبال زواره من كافة شرائح المجتمع حتى ١٨ مايو.