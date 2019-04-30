نائب أمير مكة يرعى حفل تخريج الدفة 48 و 14 من طلاب معهد وكلية الحرم المكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الحفل الذي أقامته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمناسبة تخريج طلاب الدفعة الـ (49) من طلاب معهد الحرم المكي، والدفعة الـ (14) من طلاب كلية الحرم المكي الشريف، حيث وصل عددهم 359 طالبًا يمثلون 25 دولة من مختلف دول العالم.

وألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس كلمة بهذه المناسبة، شكر فيها نائب أمير منطقة مكة المكرمة على ما خص به معهد الحرم المكي الشريف وكلية الحرم المكي من تشريف ودعم بحضوره حفل التخرج.

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وأشاد بجهود الدولة المباركة - وفقها الله - في خدمة الحرمين الشريفين, وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة - حفظهم الله - على ما تحظى به الرئاسة من جليل عنايتهم وفائق رعايتهم.

وأوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي أن الحرم المكي الشريف يعد منارة علمٍ يتلقى الناس منه العلم النافع، وينشر المنهج الوسطي المعتدل الذي تنتهجه الدولة منذ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.

وفي ختام الحفل قدم الشيخ السديس هدية تذكارية لسمو الأمير بدر بن سلطان تعبيرًا عن الشكر والامتنان على حضوره وتشريفه الحفل.