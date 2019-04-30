السفارة السعودية في سيريلانكا تنصح المواطنين بالمغادرة

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وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في سيريلانكا، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى كافة المواطنين المتواجدين هناك بالمغادرة فورا، نظرا للأوضاع الأمنية في البلاد.
وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة في سيريلانكا، تنصح سفارة المملكة العربية السعودية في كولمبو، كافة المواطنين المتواجدين في سيريلانكا، بالمغادرة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.