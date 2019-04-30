دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper السفارة السفارة السعودية في سيريلانكا تنصح المواطنين بالمغادرة

وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في سيريلانكا، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى كافة المواطنين المتواجدين هناك بالمغادرة فورا، نظرا للأوضاع الأمنية في البلاد.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه نظرا للأوضاع الأمنية الراهنة في سيريلانكا، تنصح سفارة المملكة العربية السعودية في كولمبو، كافة المواطنين المتواجدين في سيريلانكا، بالمغادرة.

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