، الفتح يتعادل مع الاتفاق في مباراة ودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة ودية مغلقة أمام ضيفه الاتفاق حيث أقيمت المباراة على ملعب نادي الفتح الرئيسي بالأحساء ويأتي ذلك استغلالاً لفترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
وانتهت المباراة الودية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، حيث افتتح التسجيل المهاجم البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول وفي الشوط الثاني أحرز الاتفاق هدف التعادل عن طريق اللاعب جوانكا في الدقيقة 48، بينما أضاف لاعب الاتفاق أحمد الحبيب في الدقيقة 54 الهدف الثاني، وجاء التعادل لنادي الفتح عن طريق المهاجم حمد الجهيم في الدقيقة 67 من وقت المباراة، لتنتهي بذلك نتيجة اللقاء بالتعادل الإيجابي 2/2.
الفتح يتعادل مع الاتفاق في مباراة وديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة ودية مغلقة أمام ضيفه الاتفاق حيث أقيمت المباراة على ملعب نادي الفتح الرئيسي بالأحساء ويأتي ذلك استغلالاً لفترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
وانتهت المباراة الودية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، حيث افتتح التسجيل المهاجم البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول وفي الشوط الثاني أحرز الاتفاق هدف التعادل عن طريق اللاعب جوانكا في الدقيقة 48، بينما أضاف لاعب الاتفاق أحمد الحبيب في الدقيقة 54 الهدف الثاني، وجاء التعادل لنادي الفتح عن طريق المهاجم حمد الجهيم في الدقيقة 67 من وقت المباراة، لتنتهي بذلك نتيجة اللقاء بالتعادل الإيجابي 2/2.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
12:02 AM
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة ودية مغلقة أمام ضيفه الاتفاق حيث أقيمت المباراة على ملعب نادي الفتح الرئيسي بالأحساء ويأتي ذلك استغلالاً لفترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
وانتهت المباراة الودية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، حيث افتتح التسجيل المهاجم البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول وفي الشوط الثاني أحرز الاتفاق هدف التعادل عن طريق اللاعب جوانكا في الدقيقة 48، بينما أضاف لاعب الاتفاق أحمد الحبيب في الدقيقة 54 الهدف الثاني، وجاء التعادل لنادي الفتح عن طريق المهاجم حمد الجهيم في الدقيقة 67 من وقت المباراة، لتنتهي بذلك نتيجة اللقاء بالتعادل الإيجابي 2/2.
، الفتح يتعادل مع الاتفاق في مباراة ودية ،
المصدر : الخليج 365
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