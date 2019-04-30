، "الخضيري" لـ"الخليج 365": شعبان فلكياً 30 يوماً.. والعبرة بالرؤية الشرعية فقط ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفى ما نسب إليه بأن غرة رمضان الاثنين.. وقال: التقويم يختلف عن الرؤية

نفى مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الرائي عبدالله الخضيري ما نسبته له بعض وسائل الإعلام بأن يوم الاثنين القادم هو غرة شهر رمضان المبارك ١٤٤٠ هـ.

وفي التفاصيل، أوضح "الخضيري" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": ما نسب لي بأنني قلت إن شهر شعبان سيكون ٣٠ يوماً وإن يوم الاثنين هو غرة شهر رمضان، كلام غير صحيح".

وأضاف " أنا قلت دخول شهر رمضان شرعاً لا يُبنى على توقعات أو حسابات فلكية، وإنما على رؤية شرعية تقرها المحكمة العليا ويعلنها ولي الأمر، وأشرت أن شهر شعبان وفق الحسابات الفلكية لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير سيكون يوم الأحد مكملاً لـ٣٠ يوماً، وهذا يوافق أيضاً تقويم أم القرى، وأكدت أن هذا من الناحية الفلكية".

وتابع: " نظراً لعدم ثبوت دخول شهر شعبان فإن يوم الأحد ٣٠ شعبان حسب تقويم أم القرى، سيكون ٢٩ حسب دخول الشهر من الناحية الشرعية ".

واستطرد: " بالنسبة لظروف الهلال في يوم الأحد الموافق ٥ مايو ٢٠١٩، فإنه سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة، إذ ستغرب الشمس الساعة 6:30 عند درجة 288، وسيغرب الهلال الساعة 7:01 مساء عند درجة 286 شمال الغرب وجنوب الشمس، ومن ذلك نرى أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 31 دقيقة وبارتفاع 6,77 واستطالة 9,43 والله أعلم ".

وأردف: تتوقف رؤية الهلال على عوامل كثيرة أهمها ما يتعلق بالعوالق التي تُعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة ".

يذكر أن بعض وسائل الإعلام نشرت اليوم الثلاثاء، أن الرائي الخضيري، صرح لها أن شعبان ٣٠ يوماً، مشيرة أنه أكد لها بأن غرة شهر رمضان الاثنين القادم".