، "فيتش": التصنيف الائتماني للسعودية على +A  نظرة مستقبلية مستقرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت بالقوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية

رحَّبت وزارة المالية بإعلان وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على +A، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار الإعلان إلى القوة المالية التي تتمتع بها السعودية، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية، ونسبة الدَّين العام المنخفضة، إضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة.

كما أكدت "فيتش" أن السعودية لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة.

وأضافت الوكالة بأن الإصلاحات الهيكلية في إطار برامج (رؤية السعودية 2030) يمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط، مشيدة بالإصلاحات المالية التي قد تدعم تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5 % في 2019 - 2020م.

وأشار التقرير إلى توقعات بارتفاع الدَّين العام ليصل لنسبة 22 % من الناتج المحلي بحلول عام 2020، إلا أن الوكالة أكدت أن هذه النسبة لا تزال أقل من متوسط الدول المصنفة في فئة A، مشيدة بمتانة القطاع المصرفي السعودي، وتشريعات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وتعكس هذه التقديرات الإيجابية الثقة من قِبل وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة السعودية في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي، وصولاً إلى مستهدفاته عام 2023م.