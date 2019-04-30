محمد بن مسعود - الدمام - حصل الباحث عبدالله بن أحمد الكناني - أحد منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون - على درجة الدكتوراه من جامعة نايف العربية، وذلك عن أطروحته التي جاءت بعنوان: (دور الإعلام الجديد في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية). "الكناني" يحصل على الدكتوراه من جامعة نايف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30 حصل الباحث عبدالله بن أحمد الكناني - أحد منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون - على درجة الدكتوراه من جامعة نايف العربية، وذلك عن أطروحته التي جاءت بعنوان: (دور الإعلام الجديد في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية). 30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440 Advertisements 11:11 PM حصل الباحث عبدالله بن أحمد الكناني - أحد منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون - على درجة الدكتوراه من جامعة نايف العربية، وذلك عن أطروحته التي جاءت بعنوان: (دور الإعلام الجديد في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية). ، "الكناني" يحصل على الدكتوراه من جامعة نايف ،

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