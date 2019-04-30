، شاهد.. عائلة سعودية طموحة تقدّم أبناءها الموهوبين لمواكبة نهضة الوطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصلت على مراكز متقدمة في الطائف

لم تكتفِ هذه الأسرة السعودية بالحصول على المركز الأول للأسرة المتميزة على محافظة الطائف، وكذلك حصولها على المركز الأول للإبداع في ذات المحافظة، لتواصل بشغف صناعة الموهبة تلو الأخرى، وبعد أن قدمت تلك الأسرة الموهبة "مجد عسيري" منذ أن كانت طفلة تدرس اللغة الإنجليزية لتواصل حاليًّا دراستها في الصف الأول الثانوي، وتستضيفها الجامعات داخل وخارج المملكة لتقديم كثير من المحاضرات الملهمة، إضافةً إلى مشاركتها في الحفل الختامي لملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة؟"؛ فهاهي تواصل إبداعها لتقدم للوطن أيضًا الموهبة "عبدالله"، طالب الصف السادس الابتدائي الذي بدأت الأسرة من أجله بتصميم برنامج مدته خمس سنوات يشمل تأهيله في ثماني مهارات يتعلمها خارج المنهج الدراسي.

وقال "محمد عسيري" والد "مجد، وعبدالله": "من واجبنا كأسرة أن نواكب ما تشهده بلادنا الغالية من طفرة في تقنية المعلومات وأنظمة الحاسوب والإنترنت؛ إذ تشهد إنجازات أكثر من رائعة في هذا السباق بسبب الانفتاح الاقتصادي العالمي والتزاحم على الموارد الاقتصادية والبشرية والأسواق، ومن هنا فإن التغيير أصبح سمة من سمات العصر، والتعامل معه واستيعابه وتوظيفه لم يعد ترفًا فكريًا، بل ضرورة ملحة".

وأوضح أن غرس حب الوطن في قلوب الأبناء وحثهم على المشاركة في النهضة، الذي يحقق لهم التميز، وهو ما تسعى إليه تلك الأسرة للمضي نحو العالم الأول.

وأضاف: "بعد أن اشتركنا كأسرة في صناعة شخصية وموهبة أخته "مجد"، بدأنا مطلع العام ٢٠١٧م تأهيل "عبدالله" في مهارات: العلم والإيمان، الخطابة، اللغة الإنجليزية، الرياضيات الذهنية، الصناعة، الذكاء الاصطناعي، الكاراتيه، والطيران.

رؤيتنا في ذلك أن يكون "عبد الله" -بحفظ الله- مميزًا علميًّا وعمليًّا على المستوى المحلي والعالمي بحلول عام ٢٠٢٢م، منطلقين في ذلك من رسالة فحواها: "أن يتعلم ويعلم الإنسان أين ما كان".

وكشف "عسيري" عن أن ابنه عبدالله حالياً يقدم دورة لمدة خمسة أيام لأقرانه في الذكاء الصناعي والبرمجة وطائرات الدرون واللغة الإنجليزية؛ حيث يقدم في الخطة التأهيلية كمرحلة أولى نصائحَ عن كل مهارة، تليها الدورات القصيرة في المرحلة الثانية، وفيها يقدم دورات قصيرة. وفي مجمل الدورة يتم تناول الذكاء الصناعي في يومها الأول، واليوم الثاني عن البرمجة، والثالث عن طائرات الدرون، فيما يدور التأهيل في اليومين الرابع والخامس عن استثمار التقنية في تعلم اللغة الإنجليزية.

وأضاف أن عبد الله سيشارك في الصيف المقبل في تقديم عدة محاضرات إلى جانب أختيه "مجد، وجود" في ثلاث جامعات ماليزية، مؤكدًا أن أسرته تحرص على استمراريته في العطاء وخدمة الوطن في مجالات مختلفة.

يشار إلى أن "الخليج 365" كانت قد زارت في وقتٍ سابق تلك الأسرة السعودية التي تسكن في منزلها بالطائف، وقد حولته إلى أكاديمية تعليمية عالمية، أطلقت عليها اسم "ألفا 71"؛ في رمزية لعدد الأبناء القائمين عليها.

وذكر رب الأسرة محمد عسيري لـ"الخليج 365" في حينه، أن أكاديمية ألفا تعليمية، ويرمز فيها العدد 71 لست بنات وابنٍ، هم المدرِّبون في الموقع، ويشرف على إدارته ابنته ريم التي تحضّر رسالة الماجستير في الفيزياء الحيوية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتشرف شقيقتها مها على الجانب الفني، وهي أيضاً تحضر الماجستير في علوم الحاسب برفقة شقيقتها الكبرى.

وأضاف "العسيري" أن الفريق يضم ابنته "شهد عسيري" طالبة صيدلة بجامعة الطائف، وهي تمتلك مهارة الرسم، وتقدم برنامج الرسم في الأكاديمية، ثم تأتي شقيقتها "عهد" التي تدرس في السنة الثانية من الجامعة في قسم العلوم الطبية، ولها مؤلفات في تطوير الذات، ولها مجموعة من البحوث العلمية، وكذلك "رغد" التي تجيد الرسم وتدرس في الصف الثاني ثانوي.

وقال "العسيري": أما مجد فهي صاحبة المهارات المتعددة، وتدرس اللغة الإنجليزية واللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك الرياضيات. أما "عبد الله" فله برنامج سيوضع في الأكاديمية قريباً تحت عنوان "مهارات عبد الله".

وذكر "العسيري" أن ابنته "جود" أصغر أعضاء "ألفا 71"، وتبلغ من العمر ست سنوات، وتقدم برنامج فلسفة جود لتعديل السلوك الإيجابي.

واشتملت الأكاديمية على اللقاءات التلفزيونية للمدربة "مجد" في قناة روتانا وmbc، وكذلك التلفزيون السعودي. والمدربة الصغيرة "جود" تقدم فلسفة "جود" عن برنامج لتعزيز السلوك الإيجابي عند الأطفال، في مقاطع فيديو باللغتين العربية والإنجليزية تحفيزاً للأطفال، كما تعلمتها ذاتياً في المنزل من شقيقتها مجد.

وبيّن "العسيري" أن ابنته "مها" مدربة معتمدة من أمريكا، وعضو في أكثر من جمعية للتصوير، وهي تتحدث في الموقع عن التصوير، وتضيف مجموعة مختلفة عن التصوير الليلي والطبيعي والأفلام والحياة البرية والتصوير الصامت.

وتابع: أن الأكاديمية تحظى بدعم بسيط من بعض الشركات، ويأمل بشركاء جدد وشركات تبادر بالدعم لتقديم عمل متميز وأوسع انتشاراً، لافتاً إلى أن "متجر ألفا" يقدم أعمالاً في الرسم على الـ"تي شيرت"، وتباع بأسعار رمزية للمساهمة في دعم الأكاديمية.

