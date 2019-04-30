محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "أسر السجناء لا ذنب لهم.. فلنكن سندًا لهم" افتتح أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، حملة "تراحم" بالتبرع بمليون ريال، فيما تبرع نائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بمليون ريال. جاء ذلك خلال تدشين حملة تراحم "كن معنا" تحت شعار "أسر السجناء لا ذنب لهم .. فلنكن سندًا لهم"، اليوم الثلاثاء، بمركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا.

أمير الجوف ونائبه يتبرّعان بمليونَيْ ريال لحملة تراحم مهنا التميمي الخليج 365 2019-04-30 افتتح أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، حملة "تراحم" بالتبرع بمليون ريال، فيما تبرع نائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بمليون ريال. جاء ذلك خلال تدشين حملة تراحم "كن معنا" تحت شعار "أسر السجناء لا ذنب لهم .. فلنكن سندًا لهم"، اليوم الثلاثاء، بمركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا.

Advertisements 30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440 10:27 PM تحت شعار "أسر السجناء لا ذنب لهم.. فلنكن سندًا لهم" تحت شعار "أسر السجناء لا ذنب لهم.. فلنكن سندًا لهم" افتتح أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، حملة "تراحم" بالتبرع بمليون ريال، فيما تبرع نائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بمليون ريال. جاء ذلك خلال تدشين حملة تراحم "كن معنا" تحت شعار "أسر السجناء لا ذنب لهم .. فلنكن سندًا لهم"، اليوم الثلاثاء، بمركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا.

، أمير الجوف ونائبه يتبرّعان بمليونَيْ ريال لحملة تراحم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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