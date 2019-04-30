، بتوجيه من مدير الأمن العام.. تكريم فريق أمني بالطائف كشف قضايا جنائية مجهولة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدوا أنه حافز لتقديم المزيد من العطاء

وجَّه مدير الأمن العام، الفريق أول خالد بن قرار الحربي، بتكريم فريق أمني من منسوبي مركز شرطة النزهة بشرطة محافظة الطائف؛ وذلك بعد مساهمتهم في الكشف عن مرتكبي قضايا جنائية مجهولة عدة. وبفضل من الله، ثم بجهودهم، تمكنوا من تتبُّع تلك القضايا، وضبط مرتكبيها من الجناة.

وقام مدير شرطة محافظة الطائف، اللواء مطلق بن سعود العتيبي، تنفيذًا لتوجيه مدير الأمن العام، بحضور مدير إدارة شؤون الأمن العقيد شرف الثمالي، بتكريم الفريق الأمني اليوم بالمديرية، المكون من: المقدم فهد بن محماس العصيمي (مدير المركز)، النقيب سلمان بن محمد النفيعي، رئيس رقباء ضيف الله بن عابد المالكي، وكيل رقيب حاسن بن حسن السفياني، وكيل رقيب بندر بن شايق الغامدي، عريف خالد بن إبراهيم الحارثي، عريف حسن بن مسفر الحارثي وعريف محمد بن حامد السفياني.

وأعرب الفريق الأمني عن شكره وتقديره لمدير الأمن العام مؤكدين أن ذلك التكريم ما هو إلا حافز لتقديم المزيد من العطاء والعمل وصولاً لنتائج إيجابية خدمة للدين والوطن.