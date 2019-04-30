، بتوجيه من مدير الأمن العام.. تكريم فريق أمني بالطائف كشف قضايا جنائية مجهولة ،

- 1/2
- 2/2
وجَّه مدير الأمن العام، الفريق أول خالد بن قرار الحربي، بتكريم فريق أمني من منسوبي مركز شرطة النزهة بشرطة محافظة الطائف؛ وذلك بعد مساهمتهم في الكشف عن مرتكبي قضايا جنائية مجهولة عدة. وبفضل من الله، ثم بجهودهم، تمكنوا من تتبُّع تلك القضايا، وضبط مرتكبيها من الجناة.
وقام مدير شرطة محافظة الطائف، اللواء مطلق بن سعود العتيبي، تنفيذًا لتوجيه مدير الأمن العام، بحضور مدير إدارة شؤون الأمن العقيد شرف الثمالي، بتكريم الفريق الأمني اليوم بالمديرية، المكون من: المقدم فهد بن محماس العصيمي (مدير المركز)، النقيب سلمان بن محمد النفيعي، رئيس رقباء ضيف الله بن عابد المالكي، وكيل رقيب حاسن بن حسن السفياني، وكيل رقيب بندر بن شايق الغامدي، عريف خالد بن إبراهيم الحارثي، عريف حسن بن مسفر الحارثي وعريف محمد بن حامد السفياني.
وأعرب الفريق الأمني عن شكره وتقديره لمدير الأمن العام مؤكدين أن ذلك التكريم ما هو إلا حافز لتقديم المزيد من العطاء والعمل وصولاً لنتائج إيجابية خدمة للدين والوطن.
بتوجيه من مدير الأمن العام.. تكريم فريق أمني بالطائف كشف قضايا جنائية مجهولةفهد العتيبي الخليج 365 2019-04-30
وجَّه مدير الأمن العام، الفريق أول خالد بن قرار الحربي، بتكريم فريق أمني من منسوبي مركز شرطة النزهة بشرطة محافظة الطائف؛ وذلك بعد مساهمتهم في الكشف عن مرتكبي قضايا جنائية مجهولة عدة. وبفضل من الله، ثم بجهودهم، تمكنوا من تتبُّع تلك القضايا، وضبط مرتكبيها من الجناة.
وقام مدير شرطة محافظة الطائف، اللواء مطلق بن سعود العتيبي، تنفيذًا لتوجيه مدير الأمن العام، بحضور مدير إدارة شؤون الأمن العقيد شرف الثمالي، بتكريم الفريق الأمني اليوم بالمديرية، المكون من: المقدم فهد بن محماس العصيمي (مدير المركز)، النقيب سلمان بن محمد النفيعي، رئيس رقباء ضيف الله بن عابد المالكي، وكيل رقيب حاسن بن حسن السفياني، وكيل رقيب بندر بن شايق الغامدي، عريف خالد بن إبراهيم الحارثي، عريف حسن بن مسفر الحارثي وعريف محمد بن حامد السفياني.
وأعرب الفريق الأمني عن شكره وتقديره لمدير الأمن العام مؤكدين أن ذلك التكريم ما هو إلا حافز لتقديم المزيد من العطاء والعمل وصولاً لنتائج إيجابية خدمة للدين والوطن.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
10:25 PM
أكدوا أنه حافز لتقديم المزيد من العطاء
وجَّه مدير الأمن العام، الفريق أول خالد بن قرار الحربي، بتكريم فريق أمني من منسوبي مركز شرطة النزهة بشرطة محافظة الطائف؛ وذلك بعد مساهمتهم في الكشف عن مرتكبي قضايا جنائية مجهولة عدة. وبفضل من الله، ثم بجهودهم، تمكنوا من تتبُّع تلك القضايا، وضبط مرتكبيها من الجناة.
وقام مدير شرطة محافظة الطائف، اللواء مطلق بن سعود العتيبي، تنفيذًا لتوجيه مدير الأمن العام، بحضور مدير إدارة شؤون الأمن العقيد شرف الثمالي، بتكريم الفريق الأمني اليوم بالمديرية، المكون من: المقدم فهد بن محماس العصيمي (مدير المركز)، النقيب سلمان بن محمد النفيعي، رئيس رقباء ضيف الله بن عابد المالكي، وكيل رقيب حاسن بن حسن السفياني، وكيل رقيب بندر بن شايق الغامدي، عريف خالد بن إبراهيم الحارثي، عريف حسن بن مسفر الحارثي وعريف محمد بن حامد السفياني.
وأعرب الفريق الأمني عن شكره وتقديره لمدير الأمن العام مؤكدين أن ذلك التكريم ما هو إلا حافز لتقديم المزيد من العطاء والعمل وصولاً لنتائج إيجابية خدمة للدين والوطن.
، بتوجيه من مدير الأمن العام.. تكريم فريق أمني بالطائف كشف قضايا جنائية مجهولة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه من مدير الأمن العام.. تكريم فريق أمني بالطائف كشف قضايا جنائية مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.