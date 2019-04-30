، أمير الجوف يتابع ملف تسجيل حي الدرع باليونسكو مع "السياحة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أهميته في إضافة سياحية وتراثية للمنطقة ودعا لمضاعفة الجهود

اطلع أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على تفاصيل ملف تسجيل حي الدرع في مواقع التراث العالمي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بمكتبه بالإمارة، نائب رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني للاستثمار والمناطق الدكتور حمد السماعيل، يرافقه مدير عام البرامج والمنتجات عبدالرؤوف الصديقي ومدير عام المتاحف الدكتور ماجد العنزي، ومستشار قطاع المناطق المهندس خالد الشهراني، ومدير عام فرع الجوف ياسر العلي، ومدير المتحف الإقليمي بالجوف أحمد القعيد.

واطلع أمير الجوف خلال الاجتماع على العديد من الموضوعات التي تهتم بتطوير المنطقة ومنها الموقف الحالي للاعداد، لتسجيل حي الدرع باليونسكو، والاستعدادات التي تمت من قِبل السياحة، إلى جانب أهم الخطوات لتسجيل هذا الملف، حيث يأتي لاحقًا التعاقد مع استشاري للإشراف ومتابعة الملف وزيارة الموقع من قِبل فريق من اليونسكو, مؤكدًا أهمية هذا الملف من إضافة سياحية وتراثية للمنطقة، داعيًا إلى بذل قصارى الجهد لتسجيل الموقع.

كما ناقش المقومات السياحية في منطقة الجوف وتوظيفها لاستقطاب أكبر عددٍ من السياح للمنطقة سنويًا, مطلعًا على ما تم من أعمال وتجهيز، حيث تم الانتهاء من تنفيذ العرض المتحفي, وكذلك ما قامت به الهيئة من تأهيل وجهود للمتاحف الخاصة بالمنطقة, واطلع على البعثات والأبحاث العملية التي تمت بالمواقع الأثرية بمنطقة الجوف.

واطلع كذلك على الاستعدادات التي تتم لاقتراح وتجهيز ملف لموسم الجوف للرفع به للجان المختصة لضمه ضمن المواسم السعودية، وتم الاتفاق على تجهيز الملف بجميع المقومات والفعاليات التي يمكن أن يتضمنها الموسم تمهيدًا للرفع وأخذ الموافقة على الموسم ومن المقترح أن يكون الموسم في بداية فعالية عصر الزيتون ويمتد لمدة أربعة أسابيع.

حضر اللقاء المستشار الخاص لأمير المنطقة الدكتور أحمد بن محمد السناني.