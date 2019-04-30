، بعثة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا تصل إلى النمسا ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعدادًا للمرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم

وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة باد فالترسدورف النمساوية استعدادًا لبدء المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وتأتي المرحلة الرابعة على فترتين؛ تمتد الفترة الأولى التي ستقام في النمسا حتى الخامس عشر من شهر مايو المقبل، يتخللها عدد من المباريات التجريبية، في حين تليها الفترة الثانية التي تتضمن المغادرة إلى لشبونة لخوض لقاء تجريبي ضد منتخب البرتغال، قبيل السفر إلى بولندا؛ استعدادًا لبدء منافسات المونديال.



وقد استدعى المدير الفني للمنتخب خالد العطوي (23) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر؛ جاءت أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الشمري، وفرج الغشيان، ومحمد الشنقيطي، ونايف الماس، ويحيى النجعي (من نادي النصر)، وسالم السليم، ومحمد الناصر، ومحمد منصور ملي، ومنصور البيشي، ونواف الغامدي (من نادي الهلال)، وحازم الزهراني، وسعود عبدالحميد، ومهند الشنقيطي (من نادي الاتحاد)، وتركي العمار، وحسان التمبكتي، ومحمد الدوسري (من نادي الشباب)، وخالد الغنام، وخليفة الدوسري، وعبدالمحسن القحطاني (من نادي القادسية)، وإبراهيم محنشي، وحامد الغامدي (من نادي الاتفاق)، وصافي الزقرتي، وفراس الغامدي (من النادي الأهلي).

يُذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 التي سُحبت فبراير الماضي؛ قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات: بنما، ومالي، وفرنسا، في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل.