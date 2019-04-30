البيئة تحذر من أسراب جراد كبيرة قادمة من اليمن.. وهذه المناطق التي قد تتأثر

حذّرت وزارة البيئة وزارة البيئة والمياه والزراعة من تكون أسراب ناضجة وغير ناضجة تنتقل من المناطق الداخلية في اليمن إلى داخل المملكة في الجنوب (نجران -الدواسر- شرورة)، بدءاً من اليوم وحتى الإثنين 6 مايو 2019م.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم (الثلاثاء) أن ذلك بسبب عامل الرياح التي سوف تستمر باتجاه المناطق المهددة حتى الأسبوع القادم، منوهةً باحتمالية انتقال الأسراب إلى مناطق التكاثر الربيعية التقليدية بين الرياض والقصيم وحائل.

وأضافت أن تقارير منظمة الفاو أفادت بأن أسراب الجراد تتحرك في المناطق الداخلية لليمن، غرباً من حضرموت إلى مناطق الحزم ومأرب وعتق، بالإضافة إلى سرب واحد في المرتفعات شمال صنعاء، وسرب واحد على حدود المملكة العربية السعودية بين منطقة العبر وشرورة.