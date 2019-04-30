سفارة المملكة في سريلانكا تنصح السعوديين هناك بالمغادرة بسبب الأوضاع الأمنية

وجّهت سفارة المملكة في جمهورية سريلانكا نداءً إلى جميع السعوديين المتواجدين هناك حثتهم فيه على مغادرة البلاد، نظراً للأوضاع الأمنية هناك. ودعت السفارة السعوديين المتواجدين هناك للتواصل معها عبر هاتف السفارة على الأرقام 0094112682087 أو 0094112682089 أو من خلال هاتف شؤون السعوديين عبر الرقم 0094722229966.

وكانت السفارة نبهت أمس المواطنات والمواطنين إلى إجراءات جديدة اتخذتها السلطات السريلانكية تمنع تغطية الوجه، وذلك اعتباراً من أمس الإثنين، بهدف التحقق من الهوية، في ظل قانون الطوارئ الذي تعمل به سريلانكا في الوقت الحالي، في أعقاب الهجمات الإرهابية المؤسفة التي وقعت مؤخراً في البلاد. وشهدت سريلانكا مؤخراً عدة هجمات إرهابية أدت لمصرع ما يزيد على 250 شخصاً، بينهم اثنان من ملاحي الخطوط السعودية، اللذان قُتلا بعد استهداف فندق كانا يقيمان فيه، وأعلنت السلطات السريلانكية القبض على عدد من المشتبه فيهم.