بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني بالرياض

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان بن سعيد البركاني وأعضاء المجلس. وفي بداية اللقاء صافح ولي العهد أعضاء مجلس النواب اليمني، ورحّب بهم في المملكة، ثم أنصت الجميع بعد ذلك إلى آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس مجلس النواب اليمني كلمة قدّم فيها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وحكومة وشعب المملكة على دعمهم الأخوي الصادق ونجدتهم أشقاءهم اليمنيين. كما وجّه البركاني الشكر للدول المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية على كل ما بذلوه من جهود ومال ودعم وعلى مختلف الأصعدة والمستويات لليمن وشعبه.

وأشار إلى ما تم تقديمه من تعاون لنواب الشعب اليمني لاستئناف أعمال مجلسهم بعد انقطاع دام أربع سنوات بسبب الظروف القاهرة الناتجة عن انقلاب العصابات الحوثية الغاشمة، وتطرق إلى الخطر الإيراني على اليمن والخليج والمنطقة بأسرها. حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى. كما حضر اللقاء رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر.