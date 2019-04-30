الارشيف / اخبار السعوديه

«الشؤون الاقتصادية» برئاسة ولي العهد يتخذ توصيات حيال عدد من الموضوعات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بحث عرض وزارة الطاقة وتقرير المالية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بشأن الطلبات المقدمة من اللجنة الوطنية للصناعة.

Advertisements

كما ناقش المجلس خلال الاجتماع التقرير المقدم من وزارة المالية في شأن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة مع نهاية الربع الأول للسنة المالية الحاليّة، وتضمن تفصيلاً لمستويات الإنفاق الفعلية على مستوى

البنود ومقارنتها مع الميزانية المعتمدة، ونظرة على الإيرادات غير النفطية ونموها مقارنة بالفترات المماثلة من الأعوام السابقة.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الشؤون الاقتصادية» برئاسة ولي العهد يتخذ توصيات حيال عدد من الموضوعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا